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Yaşam

Yolda kalanlara kumanya dağıtımı yapıldı

Yalova'da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor

AA25 Ocak 2022 Salı 17:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 17:28
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Yalova-İzmit, Yalova-Bursa kara yolları ile Osmangazi Köprüsü'nden geçişine izin verilmeyen tır, kamyon, kamyonet ve kış lastiği olmayan binek araçlar, jandarma ve polis ekipleri tarafından dinlenme tesisleri gibi uygun alanlara yönlendiriliyor. Tesis ve uygun alanlarda tutulan araçlardaki sürücü ve yolcuların mağdur olmaması için de belediye ve kaymakamlıklar tarafından kumanya dağıtılıyor. Yalova Belediyesi ekipleri, Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki tesislerde bekletilen araç sürücülerine kumanyaları teslim etti.

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