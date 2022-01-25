Yollar kapandı, 400 küçükbaş hayvanla mahsur kaldılar

İHA 25 Ocak 2022 Salı 14:43 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 14:43

Alınan bilgiye göre, Hassa'nın Aktepe Mahallesine bağlı Karacören Yaylasında ailesiyle besicilik yapan Ramazan Kayacı, kar nedeniyle yaklaşık 400 küçükbaş hayvan ile birlikte mahsur kaldı. Kapanan yollar nedeniyle geri dönemeyen Kayacı, yetkililerden yardım istedi.



Çalışmalar 40 saat sürdü



Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle birlikte ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bölgeye hareket etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle 2 metre kalınlığındaki karda yolu açmaya başladı. Yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri 400 küçükbaş hayvanla mahsur kalan aileye ulaştı.



Böyle bir kış görmedik



Ramazan Kayacı ailesi ve küçükbaş hayvanlarıyla birlikte Hassa ilçesine getirildi. Ramazan Kayacı, "Dağda mahsur kaldık. Daha böyle bir kış görmedik. Allah razı olsun herkes geldi yetişti imdadımıza. AFAD, jandarma, Büyükşehir kurtarmaya geldi. Allah razı olsun emeği geçenlerden" de