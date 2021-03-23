Yorgun musun? İşini bırakmak mı istiyorsun? Yalnız değilsin

Star.com.tr 23 Mart 2021 Salı 00:38 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 00:43

31 ülkede 30 binden fazla kişiyle anket yapan ve milyarlarca çalışanın olduğu sosyal medya sitelerinde analizler yapan Microsoft'ün elde ettiği verilere göre yöneticiler ile çalışanlar arasında kopukluk olduğunu tespit edildi.

Ankete katılan işverenlerin çoğunluğu "başarılı olduklarını" bildirdiler fakat Y ve Z kuşağından çalışanları hakkında sorulan sorulara verdikleri cevaptan bu çalışanları hakkında çok az bilgi sahibi oldukları ve kariyerlerini bilmedikleri anlaşıldı.

Ankete katılan ve geçim sıkıntısı yaşayanların yüzde 54'ü evli, yüzde 56'sı bekar anne, yüzde 60'ı Z kuşağı ve yeni işe başlayanlardan oluşuyor.

Kovid-19 adaptasyonu zorlaştırdı

Yapılan çalışma, pandeminin bu oranları daha da yukarı çektiğini ve çalışma hayatına yeni başlayan Z Kuşağı'nın şirketlere bu sebeple adapte olamadığını gösteriyor.

Rapor, pandeminin hızlandırdığı esnek çalışma düzenlemelerine dair sorulan soruya, çalışanların yüzde 73'ü esnek uzaktan çalışma seçeneklerinin devam etmesini ve yüzde 27'si ekipleriyle daha fazla yüz yüze görüşmek istediğini belirtti.

İşverenlerin uzaktan çalışmaya olumsuz yaklaştığını, çalışanların nerede, ne zaman ve nasıl çalışacaklarını kontrol etmek istidiğini ortaya koydu.

Ankette, çalışanların sanal ekip toplantılarında, ofisteki çalışma saatlerinde yapılan sohbetlerdekinden daha fazla yazışma yapıldığını ve bununda yüksek üretkenlik ile dijital tükenme arasında hızlı bir geçiş yaptığını ortaya çıkardı.

Star.com.tr