9 Ocak Yozgat yarın okullar tatil mi Valilik MEB Yozgat kar tatili son dakika açıklaması

9 Ocak Yozgat yarın okullar tatil mi? Yozgat kar tatili Valilik MEB açıklamaları 9 Ocak’ta Yozgat’ta yarın okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Yoğun kar tatili nedeniyle birçok ilden arka arkaya kar tatili haberleri geliyor. Yozgat’ta okulların tatil olup olmamasıyla ilgili kar tatili resmi açıklamaya sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Marmara Bölgesi'nde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Ege'de de havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da ise havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Ankara'da -1 derece olacak havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor. İzmir'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın 5 derece olacağı öngörülüyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YOZGAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Çarşamba günü Yozgat’ta yarın okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da havanın yarın sabaha kadar kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

- Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi'nde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de de havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da ise havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

- Üç büyük kentte hava sıcaklığı

İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da -1 derece olacak havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

İzmir'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın 5 derece olacağı öngörülüyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde çığ tehlikesi, buzlanma, ulaşımda aksamalar ve don; kuvvetli yağış uyarısı yapılan yerlerde ise ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAR TATİLİ OLAN İLLER

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü 9 ilde eğitime ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara 9 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi.

Düzce'de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Karaman'ın merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitim verilmeyecek.

Bingöl'de de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.