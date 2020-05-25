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Yaşam

Yozgat'ta açık olan tek fırın önünde uzun kuyruklar oluştu

Yozgat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan tek fırın önünde vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

AA25 Mayıs 2020 Pazartesi 21:56 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 21:56
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İçişleri Bakanlığı genelgesinde, "23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır" ibaresinin yer almasına rağmen, Yozgat'ta sadece bir fırın mesai yaptı. Vatandaşlar, 90 bin nüfuslu kent merkezinde açık olan tek fırından ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Açık olan fırın, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ve vatandaşların taleplerine yetişmek için yoğun çaba sarf etti. Ekmek üretiminin yoğun talebi karşılamaması nedeniyle bir kişiye 4 ekmekten fazlası satılmadı.

Öte yandan, polis ekipleri fırın önünde sosyal mesafenin korunması yönünde tedbir alarak, vatandaşlara maske dağıttı.

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