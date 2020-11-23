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Yaşam

Yozgat'ta köpek dövüşü organize eden 8 kişi gözaltına alındı

Yozgat'ta köpek dövüşü organize ederek bahis oynadıkları öne sürülen 8 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 00:59 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:59
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip ve soruşturma sonucunda, köpek dövüşü yaptıracağı iddia edilen kişilere yönelik saat 11.00'de operasyon düzenledi. Yozgat Güdülelmahacılı Köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisine düzenlenen operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında köpek dövüştürmekten idari yaptırım uygulamak üzere tutanak tutularak serbest bırakıldı. Dövüştürülen 2 Kangal cinsi köpek ise Yozgat Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edildi.

Şüphelilere, ayrıca sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası ke

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