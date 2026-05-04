4 Mayıs 2026 Pazartesi
  Yozgat'ta sağanak alarmı! Debisi yükselen dere köprüyü yıktı
Yozgat'ta sağanak alarmı! Debisi yükselen dere köprüyü yıktı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
İlçeye yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Sarayözü Mahallesi'nde gece etkili olan sağanak sonrası derenin debisi yükseldi.

Debinin artması sonucu, şubat ayında sağanak nedeniyle yıkılan köprünün alternatifi olan köprü de çökerek kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ile Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, yıkılan köprünün bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Alternatif köprünün de yıkılmasıyla, şubat ayında yıkılan köprüde yürütülen çalışmalar da durduruldu.

Ekiplerin ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaları sürüyor.

