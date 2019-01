YSK TC kimlik no ile seçmen sorgulama E devlet giriş 2019 YSK son dakika seçmen isim listesi sorgulama işlemi turkiye.gov.tr/ysk YSK son dakika E Devlet TC kimlik no ile seçmen listesi sorgu ekranı! 2019 YSK seçmen listesi sorgulama ekranı nereden ve nasıl kullanılabilecek? YSK TC kimlik no ile seçmen sorgulama ekranı erişime açıldı mı? E devlet YSK seçmen isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Oyumu nerede kullanacağım? 2019 Yerel seçimde hangi sandıkta oy kullanacağım? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. 2019 yerel seçim için alınan son dakika bilgisine göre YSK seçmen sorgulama listeleri askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı. 31 Mart 2019'da yapılacak seçimler için YSK ve e-Devlet üzerinden seçmen sorgulama başladığı duyuruldu. Mart ayının sonunda yapılacak mahalli idareler seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktığı açıklandı. Verilen tarihlerde muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden de kontrol etmek de mümkün olacağı belirtildi. YSK TC kimlik no ile seçmen sorgulama ekranı E devlet YSK seçmen isim listesi ile ilgili son dakika haberler ve yeni detaylar star.com.tr haber sitemizde.