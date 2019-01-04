YSK TC kimlik no ile seçmen sorgulama E devlet giriş 2019 YSK son dakika seçmen isim listesi sorgulama işlemi turkiye.gov.tr/ysk

YSK son dakika E Devlet TC kimlik no ile seçmen listesi sorgu ekranı! 2019 YSK seçmen listesi sorgulama ekranı nereden ve nasıl kullanılabilecek? YSK TC kimlik no ile seçmen sorgulama ekranı erişime açıldı mı? E devlet YSK seçmen isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Oyumu nerede kullanacağım? 2019 Yerel seçimde hangi sandıkta oy kullanacağım? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. 2019 yerel seçim için alınan son dakika bilgisine göre YSK seçmen sorgulama listeleri askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı. 31 Mart 2019'da yapılacak seçimler için YSK ve e-Devlet üzerinden seçmen sorgulama başladığı duyuruldu. Mart ayının sonunda yapılacak mahalli idareler seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktığı açıklandı. Verilen tarihlerde muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden de kontrol etmek de mümkün olacağı belirtildi. YSK TC kimlik no ile seçmen sorgulama ekranı E devlet YSK seçmen isim listesi ile ilgili son dakika haberler ve yeni detaylar star.com.tr haber sitemizde.

YSK’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor. YSK 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için seçmen listelerini bugün askıya çıkardı. Listeler 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Bu haberin ardından milyonlarca vatandaş seçmen listesini görüntüleyebilecek. Seçime katılım sağlayacak olan binlerce vatandaşın merakla araştırdığı seçmen sorgulama işlemi, YSK ve E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Muhtarlıklara çıkan askı listelerinde adının olup olmadığını internet üzerinden kolayca öğrenebilecek olan vatandaşlar, bu işlemleri için E Devlet veya YSK'nın resmi internet sitesini kullanabilecek.

YSK bugün seçmen kütüğü listelerini muhtarlıklarda askıya çıkardı. "www.ysk.gov.tr" adresinden de sorgulanabilen seçmen listelerine 17 Ocak tarihine kadar ulaşabilirsiniz. Seçmen kütüğünde kaydınız yoksa ya da hatalı bilgi varsa 17 Ocak 2019 tarihine kadar başvurup düzelttirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde oy veremezsiniz.



E-DEVLET'TEN KONTTOL ETMEK MÜMKÜN



Muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol etmek de mümkün.



Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.



ÖĞRENCİLER BULUNDUKLARI İLLERDEN OY KULLANABİLECEK



Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt Müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.





GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK



Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.



YATAĞA BAĞLI SEÇMENLERİN AYAĞINA SANDIKLAR GİDECEK



Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak’a kadar “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.



Seçmenler bugünden itibaren YSK’nin “www.ysk.gov.tr” adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak’ta askıdan indirilecek.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için buraya tıkladığınızda aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bir sorgulama alanı geliyor. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın.

SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE KAYDIM YOK NE YAPMALIYIM?



Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanlar, düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenler nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmak zorundalar. Bunun için de yasal bir süre var. Bu işlemi 17 Ocak tarihine kadar yapmanız gerekiyor.



Nüfus kütüğü kaydı için gereken belgeler neler? İlgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmanız gerekiyor. Nüfus müdürlüğü size tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini vercek. O formu ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeniz gerekiyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE BULUNMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?



YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Bu işlemi E-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapmak istiyorsanız öncelikle şifreye ihtiyacınız olacaktır. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Destekleyen bankaların İnternet Şubeleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için bankanızın belirlediği yöntemler ile İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı’na girebilirsiniz.



Eğer bir şifreye sahipseniz;







1) e-Devlet Kapısı: http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.



2) Kimlik Doğrulama Sistemi: Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.



3) Kimlik Doğrulama Yöntemi: Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.



Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydisorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.



E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Kurumlar bağlantısını kullanarak hizmeti sunan kurumun sayfasına erişebilirsiniz. Kurumun sayfasında “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıkladığınızda hizmete ulaşabilirsiniz.



5) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında yurt içi seçmen kaydınız yoksa hizmet ekranında aşağıdaki uyarı görüntülenir.

“Yurt içi seçmen kütüğünde kaydınız bulunmamaktadır.” Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan

bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz.



6) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçim olmadığı dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- T.C. Kimlik Numaranız

- Adınız

- Soyadınız

- İl

- İlçe

- Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)



Ayrıca sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin adı ve soyadı bilgileri tablo içerisinde görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfadaki bilgileri yazdırabilirsiniz.



7) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçimin olduğu dönemde askı başlangıcına kadar yukarıdaki bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler görüntülenir.





- Muhtarlık Adı



8) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde yukarıda verilen bilgilerin hepsi görüntülenir.



Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.



9) Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.