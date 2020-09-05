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Yaşam

Yüksekova'da minibüsçüler arasında kavga: 1 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu taşımacılığı yağan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

IHA05 Eylül 2020 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 00:47
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Olay, Yüksekova ilçesine bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında kavga çıktı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, ayara girerek tarafları barıştırdı. İddiaya göre, kavga eden tarafların barıştığından haberi olmayan minibüs şoförünün kardeşi, diğer şoför Sinan Eraslan’ın (26) üzerine araç sürerek ölümüne neden oldu.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Bugün çıkan kavgayı biz barıştırdık. Fakat kavgadan çıktıktan sonra taraflardan birinin kardeşi bunların barıştığını bilmediği için tekrar kavga başlattı. Bizleri derinden üzdü. Şuan beldede güvenlik güçleri tarafından güvenlik sağlanıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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