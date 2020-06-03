İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7606
  • EURO
    7,578
  • ALTIN
    373.49
  • BIST100
    108746
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yumruk şeklinde ''patates'' görenleri hayrete düşürdü
Yaşam

Yumruk şeklinde ''patates'' görenleri hayrete düşürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:38
ABONE OL

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde 25 yıldır bakkal işleten Medet Diken (52), sabah sebze halinden aldığı patates çuvalını tezgaha boşaltırken ilginç bir patatesle karşılaştı. Adeta bir yumruğu anımsatan patatesi gören Diken, hayretler içinde kaldı.

Diken,"Hayatım boyunca böyle ilginç bir şeyle karşılaşmadım. Sabahleyin almış olduğum patates çuvalından tezgaha boşaltırken böyle bir patates çıktı. Nimet çıktı. Toprağından mı, suyundan mı, ilginç geldi bana. Bu bir yumruk değil patates, bir nimet. 5 parmağın 5’i de var, sıkılmış bir yumruk gibi" dedi.

Daha önce çift buğday başağı ve çatal limon gördüğünü ifade eden Diken, 5 parmaklı bir patatesi ilk kez gördüğünü kaydetti.

Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.