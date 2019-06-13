İlçeye bağlı Teknepınar Mahallesi'nde yaşayan ve hobi olarak kaz yetiştiren Onur Pusaoğlu'nun kazlarının bir kısmı şubat diğer kısmı ise haziran ayında yumurtlamaya başladı.

Pusaoğlu, şubat ayında her gün kaz yumurtalarının bir bölümü çalınınca, kazların ikinci yumurtlama döneminde "hırsızı" yakalamak için kümesin bulunduğu bahçeye güvenlik kamerası taktı. Yumurtalar yine çalınınca güvenlik kamerası kaydını inceleyen Pusaoğlu, aradığı hırsızın tilki olduğunu belirledi.

Pusaoğlu, AA muhabirine, kümesin yanında bulunan bir araç lastiğinin içine kazların yumurtladıklarını ancak her gün yumurtaların azaldığını anlattı.

Sadece bir günde 8 yumurta kaybolduğunu ve hırsızı bulmak için güvenlik kamerası taktığını söyleyen Pusaoğlu, şunları dile getirdi:

"Hırsızı bulmak için lastiğin içine 2 tane yumurta koydum. Akşam hem güvenlik kamerası ile hem de balkonda kim gelecek diye uzun süre bekledim. Ama kimse gelmeyince uyudum. Sabah kalktığımda 2 yumurtanın da olmadığını görünce güvenlik kamerasını inceledim. Hırsız meğerse tilkiymiş."

Tilkinin son bıraktığı yumurtanın birisini yediğini diğerini ise kırmadan götürdüğünü ifade eden Pusaoğlu, "Tilkinin diğer yumurtayı yavrusuna götürdüğünü düşünüyorum. Ailem bana hayvan sevgisi aşıladığı için tilkinin yeniden gelmesi ihtimaline karşı yumurtamız kalmadığı için aç kalmasın diye lastiğin içine ekmek bırakmaya başladım." diye konuştu.