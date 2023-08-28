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Yaşam

Yumurtanın üzerinde yazıyor! ''Yaşadıklarıma inanamıyorum''

Mersin'in Erdemli ilçesinde tavuk besleyen Cennet Gezer, kümeste, adı ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğu yumurtalar bulduğunu öne sürdü.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Yumurtanın üzerinde yazıyor! ''Yaşadıklarıma inanamıyorum''
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Kösbucağı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Gezer, her zaman ki gibi kümesten yumurta almaya gittiğini, folluktan ilk yumurtayı aldığında, yumurtanın üzerinde kendi adının da baş harfi olan 'C' harfinin yazılı olduğunu ileri sürdü. Gezer, ardından ikinci yumurtaya uzandığında, o yumurtada da soyadının ilk harfi olan 'G' harfinin yazılı olduğunu iddia ederek, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularına koşup durumu anlattım. Meraklı komşuları 'G' yazılı yumurtayı biraz çatlatsa da o yaşadığım şaşkınlığı bir türlü üzerinden atamıyorum. Adımın yazılı olduğu yumurtaların sahibi olduğumu düşündüğüm kınalı adlı tavuğuna ise gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.

"26 yıldır tavuk besliyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diyen Gezer, "Bana çok ilginç geldi, dikkatimi çekti. İsmimin baş harfleri yazıyor yumurtada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir dane yumurtayı aldım 'C' harfini, diğerinde de 'G' harfini gördüm. Sürpriz oldu bana" diye konuştu.

Gezer adını yumurtaya yazan tavuğunu bol bol yemle ödüllendirdiğini söyledi.

Komşuları ise Cennet Gezer'in yumurtaları kendilerine heyecanla gösterdiğini, kendilerinin de böyle bir şeyi hiç görmediklerini belirtti.

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