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Yaşam

Yunanistan'a jet ski ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 asker, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

DHA01 Eylül 2020 Salı 20:33 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 20:33
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Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda 3 kişinin jet ski ile Yunanistan'a doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Pırlanta Plajı açıklarında jet skide bulunan 3 kişiyi durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlendi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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