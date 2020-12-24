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Yaşam

Yunanistan'ın kara sularımıza ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Çanakkale'de Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 53 sığınmacı kurtarıldı.

AA24 Aralık 2020 Perşembe 21:09 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:09
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının bir can salı ve bir lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 53 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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