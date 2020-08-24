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Yaşam

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk kara sularına bıraktığı 22 sığınmacı kurtarıldı.

AA24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:01
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 Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında 30 sığınmacı kurtarıldı.

Didim ilçesi Bulamaç Adası açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki 22 sığınmacıyı kurtardı.

Kuşadası ilçesi Sazlık Koyu'nda kayalıklar üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Kayalık üzerindeki 8 sığınmacı kurtarıldı.

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