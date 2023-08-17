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Yaşam

Yunuslar balıkçı teknesine böyle eşlik etti

İzmir'in Dikili ilçesinde yunus sürüsünün balıkçı teknesine eşlik etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
Yunuslar balıkçı teknesine böyle eşlik etti
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Çandarlı Mahallesi Denizköy Mahallesi'nden balık tutmak için tekneyle denize açılan fotoğrafçı Dilaver Kişili, bir süre sonra gruplar halinde yunus sürülerini fark etti.

Tekneye eşlik eden yaklaşık 10 yunusu cep telefonuyla görüntüleyen Kişili'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

Kişili, AA muhabirine, arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldıklarını, kıyıdan çok uzaklaşmadan yunusları gördüklerini belirterek, "Tekneye eşlik ederken değişik hareketlerde de bulundular. İlk defa bu kadar kalabalık bir yunus sürüsüne denk geldim. Onlarla yolculuk yapmaktan çok mutlu olduk. Bu anları telefonumla görüntüledim." dedi.

  • yunuslar
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