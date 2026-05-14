İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,439
  • EURO
    53,3212
  • ALTIN
    6864.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yurdun çeşitli bölgeleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Yaşam

Yurdun çeşitli bölgeleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun çeşitli bölgeleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
Yurdun çeşitli bölgeleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri, Mersin ve Adana'nın iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yine öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde (Döşemealtı, Kepez ve İbradı ile Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların akşama kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.