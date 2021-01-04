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  • Yürek yakan fotoğraf! İş dönüşü eşi ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı
Yaşam

Yürek yakan fotoğraf! İş dönüşü eşi ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı

Gaziantep'te, Rabia Bağdatlı (25) ile 2 aylık oğlu Hanifi Bağdatlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 17:13
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Olay, Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi olarak çalıştığı fabrikada gece vardiyasında olan Mehmet Bağdatlı, sabah saatlerine telefonla aradığı eşi Rabia Bağdatlı'ya ulaşamadı. Endişeyle eve gelen Bağdatlı, eşi ve oğlunu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, anne ve bebeğinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Rabia Bağdatlı ile bebeğinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Mehmet Bağdatlı ile yakınlarına teslim edildi.

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