İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2022 Perşembe / 15 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6527
  • EURO
    19,6247
  • ALTIN
    1069.23
  • BIST100
    4821.59
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yürekleri ısıtan davranış... Felçli doğan kuzusuna yürüteç yaptı
Yaşam

Yürekleri ısıtan davranış... Felçli doğan kuzusuna yürüteç yaptı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde bir üretici, doğuştan engelli olduğu için arka ayaklarını kullanamayan kuzusu için kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı.

IHA8 Aralık 2022 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
Yürekleri ısıtan davranış... Felçli doğan kuzusuna yürüteç yaptı
ABONE OL

Köy muhtarı Şaban Yeşil'in oğlu lise mezunu 20 yaşındaki Abdullah Yeşil, bir hafta önce dünyaya gelen kuzunun arka ayaklarını felçli olması sebebiyle kullanamadığını fark etti. Yeşil, bunun üzerine internetten bir araştırma yaparak kuzuya kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı.

Plastik borular ve kullanılmayan bisikletin tekerleriyle yürüteç yapan Yeşil, kuzunun rahatlıkla yürümesini sağladı. Yeşil, "Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Kuzunun böyle dünyaya gelmesi sizleri üzdü ancak, yürüdüğünü görünce üzüntümüz yerini sevince bıraktı. İnşallah bu kuzumuz sağlıklı bir şekilde büyür" dedi.

Yeşil, kuzunun felçli ayaklarının tedavi için veteriner kontrolünde tedavisinin sürdüğü sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.