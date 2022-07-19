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Yaşam

Yürekleri serinleten görüntü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziantep'te sıcaktan bunalan bir güvercin arabasını yıkayan bir vatandaşın tuttuğu hortumdan su içip serinledi. Yürekleri de serinleten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA19 Temmuz 2022 Salı 15:38 - Güncelleme:
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Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi'nde yaşayan Recep Serçe, dün öğlen saatlerinde arabasını yıkamaya başladı. O esnada aracın kaput kısmına konan güvercini fark eden Serçe, hortumdan akan suyu güvercine çevirdi. Aşırı sıcaktan bunalan güvercinin hortuma doğru gelerek su içmesi ve serinlemeye çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aracını yıkayan Serçe'nin arabayı yıkamayı bırakarak su içen güvercini hortumdan akan suyla serinletmeye çalışması yürek ısıttı. Kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim alan görüntü binlerce kez beğenildi.

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