İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2020 Cuma / 7 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6656
  • EURO
    8,9138
  • ALTIN
    458.494
  • BIST100
    1124.17
Yaşam

Yurt genelinde karantina uygulaması

Denizli'de bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA25 Eylül 2020 Cuma 19:32 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 19:32
ABONE OL

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Sarayköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, pozitif vakalara rastlanan Uyanık Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların 7 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı ve vaka sayısı artışlarında bu sürenin ikinci bir emre kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığına ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü.

İş makineleri yardımıyla mahallenin diğer komşu mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.