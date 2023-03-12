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Yaşam

Yusufeli Baraj gölünün suları ilçe merkezine ulaştı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Artvin'de su tutma işlemi süren Yusufeli Barajı'nda baraj suları Yusufeli ilçe merkezine ulaştı. Bazı cadde ve sokaklar sular içinde kalırken, sularla kaplı yolları kullanmak zorunda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

IHA12 Mart 2023 Pazar 10:24 - Güncelleme:
Yusufeli Baraj gölünün suları ilçe merkezine ulaştı! Sürücüler zor anlar yaşadı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi geçerken, barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı.

Evren mahallesinde bir çok ev ve iş yeri sular altın kalırken, ardından sanayi bölgesinin bir bölümü sulara teslim oldu.

Taşınma işlemi devam ederken, bu kez baraj suları Kazımkarabekir mahallesine ulaştı. Mahallede bulunan yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, baraj sularını görünce ne yapacaklarını şaşırdı.

Bir bölümü baraj sularıyla kaplı olan yolu, kullanmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Kimi sürücü sulara aldırış etmeden ilerlerken, kimi ise yolun ortasında kaldı. Yardımlarına ise diğer sürücüler yetişti. Halat yardımıyla birbirlerine bağlanan araçlar sudan çıkartıldı.

İlçeye her gün yaklaşan baraj suları ise ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

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