Yusufeli'nde son esnaflar da dükkanlarını kapattı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. Son olarak ise baraj suları ilçe merkezine ulaşınca, mahalle ve sokaklar birer birer sulara gömüldü.

TERZİ DÜKKANINI SON KEZ KİLİTLEDİ



İlçede 50 yıllık terzilik yapan Kibar Boyacı, baba ve anne mesleği olan emektar terzihanesini baraj suları nedeniyle son kez kapattı. 30 metrekarelik dükkanı sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Boyacı, "Bu işi aşkla yapıyorum, yıllarım bu dükkanda geçti. Hatıralarım çok, sahura kadar çalıştığım günlerim olmuştur. Çıraklığım, kalfalığım ustalığım bu dükkanda geçti. Ama demir almak günü geldi bu limandan. Çok duygusal anlarım oldu. Burasını unutmak çok zor. Her zaman kapattığım gibi son kez terzihanemi kapatıyorum" dedi.

Terzihaneye kapatırken, "Seni seviyorum, seninle güzel anılar yaşadık. Bu güzel günleri unutmak çok zor, ayrılışın bana ıstırap veriyor" diyerek helallik istedi. Daha sonra kapısına elini sürerek son kez kilitledi.

"SON KEZ AÇTIM VE KAPATIYORUM"



Küçük yaştan beri ilçede soba yapan Osman Yıldırım (80) ise "Bu iş benim baba mesleğim. Çocukluğum gençliğim buralarda geçti. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun. Elektriklerimiz, sularımız kesildi. Ama ben her gün saat 8'de gelip dükkanımı açtım. İlçede kimse yoktu ama alışkanlık her gün açtım. Şimdi taşınma zamanı geldi. Son kaz dükkanımı açtık ve kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahiplerinin taşındı. Hak sahibi olamayanlar için Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde iş yerleri yapılıyor.