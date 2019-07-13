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Yüzde 98 engelli Nurullah, tek parmağı ile 2 bin şiir yazdı

Elazığ’da 16 yıldır tek parmağı ile 2 bin şiir yazan yüzde 98 fiziksel engelli Nurullah Çelik, onun gibi engelli kardeşi azmi, sabrı ve başarısı ile herkese örnek oluyor.

  • İHA
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Oğullarının fiziksel engelli olduğunu belirten baba Adil Çelik, “Nurullah'ı birçok kez doktora götürdüm. 1989-2014 yıllarına kadar Almanya'da tedavi gördü. Aynı zamanda okuluna da orada devam etti. Tıbbı tespitte bulunamadılar. Tek bir tedavi olarak fizik tedavi dendi. Fizikten başka bir şey yapamayacaklarını söylediler. Bazı kan tahlilleri aldık İngiltere'ye gönderdik. Tüm tahlil sonuçları çok güzel geldi. Hiçbir eksiklik çıkmadı ama çocuklar bir türlü yürüyemediler. Nurullah liseyi de Almanya'da okudu. Orada bilgisayara bayağı bir ilgisi oldu. Bir gün bilgisayarını kontrol ettim. Baktım ilahı falan yazıyor. Çok da hoşuma gitti. Kendisine yardımcı oldum ve kendini geliştirmesini söyledim” dedi.
 
Nurullah maneviyat üzerine ve Murat'ın ise aşk üzerine çok güzel şiirler yazdığını dile getiren Çelik, “Murat kitabını bitiremedi ama Nurullah bitirdi. Şuan Nurullah'ın kitabı çıkacak, basma aşamasında matbaada. Nurullah'ın kitabından herhangi bir beklenti içerisinde değiliz. Özürlülere teşvik amaçlı kitap çıkarıyoruz. Engelli kardeşlerimize bir yararımız olacaksa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Kitabından da herhangi bir gelir beklentisi içerisinde değilim onu da dostlarımıza bedava olarak dağıtmaya çalışacağız. 2'inci bir baskı olursa tüm gelirleri engelliler yararına kullanacağız. İhtiyacı olan engellilere hediye edeceğiz, araç gereç alacağız” diye konuştu.
 
Nurullah'ın tüm yazdıklarını basmak isteseler 3 kitabın çıkabileceğini aktaran Çelik, “16 senedir yazıyor. Hem tek hem tek parmakla yazdığı için büyük bir sabır ister. Büyük bir sabırla yazıyor. Biz üzülüyoruz ama kendisi büyük bir sabır içerisinde yazıyor. Şiirleri de çok güzel. Editörlerden geçti ve hepsi de beğendi. Allah şükür basma aşamasına kadar geldik” şeklinde konuştu.  

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