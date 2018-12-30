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‘Yüzler ve Adımlar’ 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet TV işbirliği ile gerçekleştirilen “Yüzler ve Adımlar” belgeseli izleyicisiyle buluşuyor.

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Çekimleri Mekke, Medine, Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife, Arafat, Mescid-i Nebevi, Uhud Dağı ve Kuba Mescidi’nde gerçekleşen belgeselde 16 ülkeden 23 farklı yüz yer aldı. 90 dakika süresiyle Türkiye’nin en uzun hac belgeseli olan “Yüzler ve Adımlar” hacılarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. Belgeselin yönetmeni Salih Özderya “İki kez hacca gittim ve haccı tam manasıyla yaşadığımız topluma aktaramadığımızı fark ettim. Hac bizi daha iyi bir insan yapmanın ötesinde daha iyi bir toplum ortaya çıkarma gayesine hizmet ediyor. Birlik, kardeşlik ve tevhid mesajını hayata geçirmeliyiz. İşte hac bizi bu yegane amaca götüren büyük bir yolculuk” dedi. Belgesel yarın saat 21.30’da Diyanet TV’de yayınlanacak. 

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