İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş halde bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili Zont'un ailesiyle iletişime geçmeye çalışan ekipler, 54 yaşındaki anne Zekiye Zont'un kayıp olduğunu fark etti. Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında, yayla yolu güzergahı ve ilçe merkezine ait kamera kayıtları ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin Ali Z. ve Kenan Z. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda; şüphelilerin Osman Zont'u Avluk Yaylası'nda ateşli silahla öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından annesi Zekiye Zont'u kolundaki altınları almak amacıyla ikametinde boğarak öldürdükleri ve Sakıt Yaylası'nda ormanlık alana gömdükleri belirlendi. Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, her iki şüpheli olay günü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı ve 2 ayrı adreste yapılan aramalarda Zekiye Zont'a ait altınlar, suçta kullanılan av tüfeği ve maktullere ait kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiler. Olayda katledilen anne ve oğlu Aşkarbeyli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandılar.

Öte yandan, öldürülen anne ve oğlun katilleri 2 şahsın aileye komşu oldukları, aile ile amca çocukları öğrenildi. Annenin cansız bedeninin toprağa gömülü halde bulunduğu anlar ve olayın failinin 1 bileziği kuyumcuya sattığı anlar kameraya yansıdı. İlk belirlemelere göre şahısların anne ve oğlu 10 bilezik için öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından fail Ali Z.'nin morga gelerek kendileriyle konuştuğunu ifade eden komşu Hacı Mustafa Dingil yaşananları anlattı.

MORGA GELİP, 2 KİŞİYİ GÖRDÜĞÜNÜ VE EŞKALLERİNİ TANIDIĞINI SÖYLEMİŞ

Gece saatlerinde cansız bedeni bulunan Osman Zont'un cenazesi tespit için morga gittiklerinde olayın faili olan Ali Z.'nin morgun önüne gelerek olayı gerçekleştiren 2 şahsı gördüğünü söylediğini belirten komşu Hacı Mustafa Dingil, "Olay dün gece yaşandı. Ben evde oturdum yemekten sonra telefonum çaldı ve Osman'ın, merhumun halası aradı. Çünkü Zekiye, benim dayımın kızı, o da bu evde oturuyor. Beni aradı, dedi ben Zekiye'ye ulaşamıyorum deyince ben de gittim oraya. Dediler Zekiye'nin ve Osman'ın telefonu kapalı. Dedim imkansız bir şey. Tekrardan bir haber geldi. Dediler yaylada cenaze bulundu, morga getirecekler. Buradan da dayılara telefon açacaklar. Gidin oraya bir kontrol edin. Tabi bu arada buraya polis, jandarma yığıldı. Yığılınca biz biraz şüphelendik yani ne oluyor diye. Ama ne Osman'dan haberimiz var, ne Zekiye'den haberimiz var. Biz buradan morga geçtik. Morga geçtiğimizde teşhis için vardığımızda bu Ali canisi geldi oraya. Ali ne oluyor filan dedim. 'Abi dedi, ben akşam geldim oraya. İki kişi var, gördüm onları. Ben onların eşkalini tanıyorum' dedi. Cinayet işleyen kendisiymiş, tabi biz bilmiyoruz. 'İki kişiydi, gördüm abi. Görürsem onları tanırım ben' dedi. Buraya gelirlerse sen haber ver, sakın saldırma. Hani öyle gösteriyor kendini çünkü akrabası. Ondan sonra jandarma zaten ifadesini aldı ve çelişkili ifadelerden dolayı olay meydana çıktı" dedi.

"BU CANİLER İLE OSMAN HER GÜN BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİP, OYUN OYNAYIP EĞLENİYORDU"

Anne Zekiye'nin oğlu Osman'ı evlendirmek ve ev almak için biriktirdiği bileziklerden dolayı, sürekli birlikte oldukları ve komşuları olan amcasının çocuklarının hedefi olduğunu belirten Dingil, "Ondan sonra da zaten biz dedik ne oluyor falan. Biz artık Zekiye'yi aramaya başladık. Otların içine bakıyoruz. Acaba ne oldu, bir şey mi oldu. Önde kamera vardı, kamerayı kırmışlar. Kapıyı kilitlemişler. En son öğrendik ki bu caniler kıymış. Ali'nin bir de amcasının oğlu var, Kenan diye. İkisi bir kararlaştırmışlar. Olayın detayı ne olduğunu tam bilmiyorum ama burada sıkıntı; annesini bu dağın tepesinde buluyorlar ve Osman'ı da diğer tarafta buluyorlar. Annesini orada gömüyorlar, Osman'ı bu tarafta bir dereye atıyorlar. Ev komple gitti ya. Osman'ın babası vefat etti. Oradan 3-5 kuruş devletten sigortadan para alınca annesi biraz bilezik yaptı. 'Baba yok, oğluma ev vereceğim. Osman'a ev vereceğim, ev almayı düşünüyorum. Osman'a ev verirsem kurtulurum' diyerek kadın o altınları öyle saklıyordu. Bu caniler ile Osman her gün birlikte vakit geçirip, oyun oynayıp eğleniyordu. Bu resmen bir cinayet değil, canilik bu" dedi.