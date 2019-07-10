Tuğçe kâbustan uyanmak istiyor

İZMİR’DE yaşayan Tuğçe A, (22) yaklaşık üç yıl önce kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile tanışınca aralarındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. Ancak 9 ay sonra A.A, Tuğçe’ye sürekli şiddet ve psikolojik baskı uyguladı. Yaşadığı dehşet günlerinden kurtulabilmek için ayrılık kararı alan Tuğçe, bunu kamp için gittikleri Urla’da A.A’ya söyledi. Öfkelenen A.A, arabasından aldığı av tüfeğiyle ateş etti, Tuğçe’nin yüzü saçmalarla parçalandı. Talihsiz kız, çeşitli hastanelerde süren tedavileri sırasında 15 ameliyat geçirdi. Sağ gözünü kaybetti, yerine protez göz takıldı, doku kayıpları için bacağından alınan parça, gözünün bulunduğu bölgeye nakledildi. Burnu parçalandığı için koku alma duyusunu kaybetti, yüzünün bir bölümünü hissetmemeye başladı, hayatı kâbusa döndü.

SESSİZ KALMAYACAĞIM

Bu arada olayı gerçekleştiren A.A. kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri sürdü, önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu gelişmeden sonra Tuğçe, kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile 2017’de evlenmek zorunda kaldı. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Tuğçe, bir yandan boşanma davası açtı, bir yandan da yaralanmasıyla ilgili dava açılması için mücadele verdi. Tuğçe’nin, avukatı Sibel Önder’le birlikte verdiği hukuk mücadelesinde A.A. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu arada, Tuğçe’nin olaydan önceki fotoğrafıyla, sonrasında çekilen ve son halini gösteren fotoğrafı, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Boşanma davası süren Tuğçe, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, “Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum. Beni bu hale getiren kişiye karşı artık susup, korkup, oturmayacağım. Sessiz kalmayacağım, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.