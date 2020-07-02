Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlulara denir? İşte Z kuşağı özellikleri

02 Temmuz 2020 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 10:05

Yeni neslin oluşturduğu Z kuşağının ne olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Z kuşağı 90’ların son dönemini de içine alarak 2000’lerde doğan çocukları kapsıyor. Z kuşağı, milenyumun çocukları şeklinde bilinmektedir. İşte Z kuşağının doğduğu yıllar ve Z kuşağı özellikleri

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990’ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. X Kuşağının çocukları ve bazen Milenyaller veya Baby Boomers, Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.

Z kuşağı, siyasi partiler, reklamverenler, şirketler, hepsinin odağında yer alıyor.

Z kuşağı, 1996 yılından sonra doğan gençleri tanımlamak için kullanılıyor.

Siyasi partiler oylarının peşinde, şirketler yeni çalışanları olarak bu kuşakla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini araştırıyor, reklamverenler ise istihdam piyasasının en genç mensupları olarak tüketim alışkanlıklarını şekillendirmek derdinde.

Türkiye'de 2023 yılında düzenlenecek seçimlerde bu kuşağa mensup 7 milyon genç oy kullanacak.

O yüzden siyasi partiler stratejilerini özellikle bu kuşak etrafında konumlandırmaya başladı.

Z kuşağı kendinden önceki X ve Y kuşaklarından çok daha farklı. Yeni nesil teknolojiye, dijitalleşmeye çok alışık. Z kuşağı bilgiye hızlı erişmeyi seviyor. Kendinden önceki kuşaklarda olan araştırmacı özellikler ve hırslar yeni kuşakta pek fazla bulunmuyor. Z kuşağı sonuca hızla ulaşmak istiyor. Özveri sergileme, çaba harcama Z kuşağına göre olmayan durumlardır. Teknolojinin sayesinde bilgiye oldukça çabuk ulaştıklarından ötürü hızlı yaşamaya alışkındırlar. Bundan dolayı da çok çabuk sıkılarak vazgeçebilirler.

Y kuşağı kimdir?

1980-2000 tarihleri arasında dünyaya gelenler Y kuşağı olarak ifade ediliyor. Y Kuşağı, X Kuşağına göre daha özgür bir yapıya sahiptir. Eski anlayışlara karşı olan Y Kuşağı mutluluk ve başarı için özgürlük son derece önemlidir. Y Kuşağı dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ve dünyayı algılama peşinde. Y kuşağı için girişimci ruha sahip demek son derece normal.

X kuşağı kimdir?

1965-1980'li yıllarda dünyaya gelenler X kuşağı olarak kabul ediliyor. X kuşağı; kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak belirtiliyor. İş yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu oldukları ve motivasyonlarının yüksek olduğu ortaya konmuş durumda. Belirli bir çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanıyorlar ve sabırlılar. Z kuşağı gibi sonuca hızlı değil kademeli olarak ulaşmaya alışıklar.