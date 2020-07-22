İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8516
  • EURO
    7,9293
  • ALTIN
    411.641
  • BIST100
    118080
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Zabıta şiddeti! Seyyar satıcıyı böyle dövdüler
Yaşam

Zabıta şiddeti! Seyyar satıcıyı böyle dövdüler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, bir seyyar satıcıyı darbetti.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:30 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:30
ABONE OL

Antalya'da, zabıtanın seyyar satıcıyı darbetme anı cep telefonu ile kaydedildi. Zabıta ekiplerinin işyerinin camına yasladıkları satıcıya kafa attığı an görüntülere yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyyar tezgahında meyve satan bir kişi ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Kalabalık zabıta grubu, bir süre sonra seyyar satıcıyı darbetmeye başladı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde kalabalık zabıta grubunun satıcıyı iterek götürdüğü ve ardından işyerinin camına hızla ittirdiği görülüyor.

İşyerinin camına yaslanan satıcıya, zabıta ekibinden bir kişinin darbettiği anlar kaydedildi. Darp edilen satıcının bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.