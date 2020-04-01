Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş nereli ve kaç yaşında?

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:10

Zahide Yetiş'i takip edenler ünlü sunucunun hayatını da merak ediyor. Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Güzel televizyon sunucusu Zahide Yetiş, şimdilerde Show TV'de yemek tarifleri ve konuklarıyla Zahide Yetiş'le adlı programı sunuyor. Programda Türkiye’nin en ilginç insanları, çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman kişiler tarafından anlatılıyor. Programı seyredenler Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? sorusuna yanıt arıyor. İşte Zahide Yetiş'in hayatı..

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" Proğramını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris'te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme'de düğün yaptı.

Zahide Yetiş, hamilelik haberini canlı yayında “Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim.” Sözleriyle duyurmuştu. Zahide Yetiş'in Zahide Yetiş’in bu evlilikten Aras adında bir oğlu var.

Kitapları:

- Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor

Zahide Yetiş'le canlı programı her sabah 09:30'da Show TV'de yayınlanıyor.