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Zayıflattığı söylenen kereviz sapına yoğun talep var

Kereviz sapının suyunun fazla kilolardan kurtulmada çok etkili olduğu iddiası üzerine ürüne ciddi talep oluştu. Antalya'daki kereviz üreticisi bir firma, günde 4-5 bin adet sipariş aldıklarını açıkladı.

  • DHA
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Türkiye'de genellikle yemeği yapılan kereviz, son dönemde sapının suyunun kahvaltıdan 20 dakika önce içilmesiyle fazla kilolardan kurtulmayı sağladığı ve zayıflamada çok etkili olduğu iddiaları üzerine yoğun talep görmeye başladı. Dolaşım ve sindirim sistemleri, göz sağlığı, içerdiği A, C, K vitaminleri, potasyum, folik asit ve folat gibi çok sayıda yararlı vitamin ve mineral içerdiği bilinen kereviz, yemeğinin dışında sapı sıkılarak elde edilen suyuyla ünlendi.
 
Antalya'da yenilebilir çiçek, mini sebzeler, mikro filizler, Akdeniz ve Ege yeşillikleri, taze baharatlar, normal sebzeler ve saksıda baharat üretimi yapan bir firma, 180'e yakın ürün çeşidi arasında kereviz de üretiyor. Firmanın satış direktörü Burak Akbulut, son dönemde kereviz sapına yönelik ciddi talep aldıklarını, bu yıl kereviz üretim miktarını artırdıklarını açıkladı.
 
İnsanların son zamanlarda kerevizin yemeğinden daha çok suyunu sıkmaya başladığını belirten Akbulut, "Suyu her gün aç karna kahvaltıdan 20 dakika önce içildiğinde zayıflamada ciddi etki gösterdiği, ciltte düzelme ve egzama gibi hastalıklarda faydalı olduğu öne sürülüyor. Bu nedenle kereviz sapına son dönem büyük talep almaya başladık. Günde 4-5 bin adet kereviz gönderimimiz mevcut. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'den ciddi talep var" diye konuştu.
 
Antalya'da sahil, Korkuteli ve Gölhisar'da da yaylada sera ortamında 12 ay kereviz üretimi yaptıklarını aktaran Akbulut, tüm büyük süpermarketler ve online satış aracılığıyla kereviz satışı yaptıklarını kaydetti. Akbulut, kereviz sapının tanesinin ise ortalama 7 TL civarında olduğunu açıkladı.

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