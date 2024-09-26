Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yıldır dalış eğitmenliği yapan Kürşat Bilgin, tarihi Alanya Kalesi'nin altındaki Korsanlar Mağarası yakınlarında yaptığı dalış sırasında daha önce Antalya Körfezi sularında hiç rastlanmamış, Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) sürüsü ile karşılaştı. Bilgin, yaklaşık 13 metre derinlikteki bir taşın altında, sürü halinde yaşayan bu balıkların görüntülerini sualtı kamerasıyla kaydetti.

"BU BALIĞI TÜRKİYE SULARINDA HİÇ GÖRMEMİŞTİM"



Dalış sırasından birçok balık türüyle karşılaştıklarını söyleyen Kürşat Bilgin, çizgili kedi balığını ilk defa gördüklerini söyledi. Bilgin, "Yaptığımız dalışlar sırasında birçok balık görüyoruz. Bunların çoğunluğunu biliyoruz ama bazen de ilk defa gördüğümüz balıklarla karşılaşıyoruz. Karşılaştığım yine bir balık türü var. Bu balığı daha önce Türkiye sularında hiç görmemiştim ama yurt dışındaki yapmış olduğum dalışlardan dolayı biliyordum. Muhtemelen bizim kara sularımıza gelerek üremeye başladılar diye düşünüyorum. Bu balığı 'çizgili kedi balığı' olarak adlandırabiliriz. Aslında ebat olarak küçük bir balık, sürü halinde yaşıyor, geceleri aktif olan istilacı bir tür ve zehirli dikenleri var. Kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Çok acı veren zehir salgılayabiliyor" dedi.

"KAMERAMLA BALIKLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİM"



Yaklaşık 13 metre derinlikte çizgili kedi balığı sürüsüne rastladığını ifade eden Bilgin, "Bu balık sürüsüne Korsanlar Mağarası'nın yaklaşık 13 metre derinliğindeki bir taşın altında rastladım. Elimde de küçük sualtı kameram vardı. Kameramla balıkların görüntülerini çektim. Araştırma yaptığımda da ilk defa rastladığım bir tür olduğunu tespit ettim. Dikkat edilmesi gereken istilacı bir balık, fazla düşmanı olmadığı için bu türler çok çabuk üreme yapıyorlar. Diğer balıkların beslenme şekillerini bozdukları için onları yok edip kendileri istila ediyorlar. Bunlar tabii iklim değişikliklerinin de etkisiyle geliyor ve bizim denizlerimize yerleşip diğer türleri yok edebiliyorlar" diye konuştu.

"BU BALIĞIN ARTIK ANTALYA KÖRFEZİ'NE GİRDİĞİNİ TESPİT ETMİŞ OLDUK"



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çizgili kedi balığının Kızıldeniz göçmeni bir tür olduğunu belirterek, "Bu tür ilk başta İsrail, sonrasında Lübnan ve Suriye kıyılarında tespit edildi. Daha sonra İskenderun ve Mersin kıyılarında da görüldü. Biz bu türü bekliyorduk ama Antalya Körfezi'nde şimdiye kadar bu türe rastlamadık. Ancak geçenlerde biz görüntü geldi. Gazipaşa'da bir balıkçı bu türü yakalamış, bundan dolayı artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk. Gazipaşa, Antalya Körfezi içerisinde yer alan bir bölge. Dolayısıyla ardından Alanya'da çekilen bu görüntüleri izledim. Bu balık ufak ve zehirli bir dikeni olan bir tür. İsrail'de yapılan balıkçılık çalışmaları sırasında bu tür en yaralamalara neden oluyor. Balıkçılarımız bu konuda dikkat etmelidir. Kıyılarımıza girdi, artık bundan sonraki süreçte bu tür batıya doğru üremeye devam edecektir. Yakalandığı zaman yüzgeç kısımlarında dikenleri var ve bu dikenler zehirli, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen birçok tür bu şekilde zehirli" ifadelerini kullandı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BU TÜRLER İÇİN AKDENİZ'DE UYGUN ORTAMLAR OLUŞTURUYOR"



Yakalandığı zaman çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gökoğlu şunları söyledi:

"Bu balığı yakaladığımız zaman temastan kaçınarak eldiven gibi şeyler kullanılması lazım. Ufak bir balık ama sürüler halinde hareket ediyor. Taş altlarında veya bir oyuğun içerisinde saklanıyorlar. Tüketimi henüz şu anda yok, tabii ki siz onu tüketmeye çalışırsanız da eti yenebilen bir balık. Dışarıdan gelen her yabancı tür ekosistemi değiştirir. İklim değişikliğinden dolayı Kızıldeniz ve Akdeniz'in arasındaki eşiğin giderek daraldığını gösteriyor. Bu değişiklik, bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturuyor. Küresel ısınmadan dolayı geçen sene kışında yaşadığımız gibi, bölge oldukça fazla denizanası geçişi yaşandı" diyerek sözlerini noktaladı.