Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: 10 dakikanız kaldı...

İzmir Bayraklı’da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), internetten potasyum siyanür satın aldı. Önceki akşam hazırladığı sıvıya bu siyanürden kattı. Sonra da “Değişik bir şerbet yaptım, tadın” diyerek annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan’a içirdi. Cani evlat "10 dakikanız kaldı, öleceksiniz" deyince fenalaşan çift komşularından ambulans çağırmasını istedi.

KARDEŞİNİN ÜSTÜNE DÖKTÜ

Üniversite öğrencisi, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşi Emir Can'ın (16) üzerine döktü. Geçici görme kaybı yaşayan Emir Can ile diğer kardeşi Mehmet Tala (4) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve baba kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri toprağa verilmek üzere Yozgat’ta gönderildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDE ŞİZOFREN TANISI

Tedavi sonrası polislerce gözaltına alınan Mahmut Can Kalkan’ın son zamanlarda internet üzerinden ticaret yaptığı ve 45 bin lira zarar ettiği için psikolojisinin bozulduğu ayrıca kimya öğrencisi olduğu için evde deneyler yaptığı öğrenildi. Anne ve babasını zehirlediğini itiraf eden zanlıya sağlık raporu için götürüldüğü hastanede şizofren tanısı konuldu.

BABA GENEL MÜDÜRDÜ

Bir beyaz eşya firmasının Ege ve Akdeniz servis müdürü olan Mehmet Kalkan’ın ekonomik durumunun da iyi olduğu öğrenildi.