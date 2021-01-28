'Zemheri' ayında erik ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:20

Karadeniz sahilindeki ilçe Çatalzeytin'de, 22 Aralık-30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsayan ve "zemheri" olarak ifade edilen ayda, erik ağacının meyve vermesi şaşkınlık oluşturdu.

Çatalzeytin Merkez Mahallesi muhtarı Yasin Korkmaz, AA muhabirine, 48 yaşında olduğunu ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Bölgede bu mevsimde kar olması gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Eskiden bu dönemlerde 50-60 santimetreye kadar kar olurdu. Son 4 yıldır eskisi kadar kar olmuyor. Normalde kar olması gereken şu dönemde erik ağacının bir yanı meyve bir yanı çiçek." dedi.

Zemheri ayında erik görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, "Bir sabah baktık erik ağacı meyve vermiş. İlk defa oluyor. Yaşlılara sordum, daha önce oldu mu diye? 'Biz de ilk kez görüyoruz' dediler. Ağaçta şu anda 10 tane erik var. Bir tarafından açıyor bir tarafından da meyve veriyor." diye konuştu

Mahalle sakini Özlem Korkmaz da yabani eriği 4 yıl önce kayınvalidesinin aşılattığını söyledi.

Birkaç yıldır eriğin meyve verdiğini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Ayağım kırık olduğu için pek dışarı çıkamıyorum. Dün biraz hava alayım diye çıktım ve eriği gördüm. Normalde bu erikler diğerlerine göre en son olur. Temmuz sonu, ağustos başı gibi olurlar. Hava şartları nedeniyle bu sene erken oldu. Normalde en son olan erik bu sene en erken oldu, şaşkınız."

Mahalle sakinlerinden Ergun Usta ise bölgede bu eriğe "Dana eriği" denildiğini aktardı.

Bu durumun havalardan kaynaklandığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Eskilerin deyimiyle zemheri ayındayız. Zemheri kara kışın en sert geçtiği dönemdir. Bu mevsimde ağaçların çiçek açması, meyve vermesi bir yana kış uykusunda olurlardı. Ocak ayında 23 dereceyi bulan sıcaklık oldu. Ağacımız yalancı bahara kandı, çiçek açtı, meyve verdi. 65 yaşındayım, bu mahallede doğdum büyüdüm, böyle bir şey görmedim. Havalar böyle giderse fındık büyüklüğündeki erikler mart ayının sonuna doğru ceviz büyüklüğünde olur ve yenilecek hale gelir."

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ise bu durumun küresel ısınmayla ilgili olduğunu söyledi.

Normal olmayan bir sürecin yaşandığına işaret eden Butur, "Kış, yaz gibi geçiyor, kuraklık devam ediyor. Bazı ağaçlar yalancı bahara inanıp erken uyanıyor, çiçek açıyor hatta zaman zaman bu çiçekler meyveye dönüşüyor. Eskiden dört mevsim yaşanırdı. Şimdi kış ve yaz olarak ikiye düştü. Hatta kışı da tam manasıyla yaşayamıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda her şey tekrar normale döner yeniden baharımız, sonbaharımız, yazımız, kışımız olur." ifadesini kullandı.