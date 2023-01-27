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Yaşam

Zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi 2023

Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Halk arasında karakış olarak da adlandırılan ve kış mevsiminin ilk yarısı itibarıyla başlayan zemheri, yaklaşık 40 gün sürer. Peki Zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi 2023

27 Ocak 2023 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi 2023
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Ocak ayının bitecek olmasıyla birlikte zemheri tarihleri sorgulanmaya başlandı. Karakış olarak da adlandırılan bu dönem, 40 günlük bir süreci ifade etmektedir. Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Peki Zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi 2023

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı.

Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı. Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

ZEMHERİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2023

Zemheri, Aralık ayının 22'sinde başlayıp, 30 Ocak'ta sona erer.

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