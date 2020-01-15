15.01.2020 15:59 - Güncelleme: 15.01.2020 15:59

Zemheri dizisi bugün ekranlara merhaba diyecek. Zemheri'deki tutku dolu aşk hikayesi seyircilere fırtınalı bir dünyanın kapılarını aralayacak. Zemheri'de Turan ve Duymaz, aileleri için kendi hayatlarını feda ederek sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz'a can veriyor. Zemheri'de Firuze karakterine Ayça Ayşin Turan hayat veriyor.Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan nereli, kaç yaşında? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

ZEMHERİ'NİN FİRUZE'Sİ AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.

Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)

ZEMHERİ'NİN FİRUZE'Sİ KİMDİR?

Duru güzelliği ve ışıl ışıl gülen gözleriyle herkesin dikkatini ilk bakışta çeken Firuze için öğrenimi ve ailesi her şeyden önce gelmektedir. Mimarlık Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki genç kızın hayatı Ayaz’la yolunun kesişmesiyle tamamen değişecektir. Hayatında ilk defa aşkı tadan Firuze’nin anne ve ağabeyinden kaynaklı zorlu yaşamı, babasının üzerine atılan bir suç yüzünden hapse girmesiyle daha da çetin bir hal alacaktır. Genç kız, bu andan itibaren sadece adaleti sağlamak için mücadele edecektir.