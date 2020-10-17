Zeytinburnu'nda çocuğu itfaiye kurtardı

DHA 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:49 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:49

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) Zeytinburnu'nda metro ile metrobüsü birbirine bağlayan üst geçitte 6 yaşındaki çocuğun ayağı su giderine sıkıştı. Çocuğu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtarıldı. Olay nedeniyle korkan ve ağlayan Mehmet Çelik isimli çocuğu halası sakinleştirdi.

Zeytinburnu'nda saat 17.30 sıralarında, 6 yaşındaki Mehmet Çelik isimli çocuk metro ile metrobüsü birbirine bağlayan üst geçitte ayağını su giderine sıkıştırdı. Çocuğun sıkıştığı yerden çıkamadığını gören halası durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler çocuğun ayağını kurtarmaya çalışırken, güvenlik görevlisi korku yaşayan çocuğu sakinleştirdi. Çocuk yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Halasına teslim edilen çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.