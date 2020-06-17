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Yaşam

Zeytinburnu'nda doğalgaz borularına çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil binanın doğalgaz borularına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşanan doğalgaz kaçağı sebebiyle sokakta panik yaşandı. Kaza anı ve o sırada kaldırımda olan kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

DHA17 Haziran 2020 Çarşamba 22:07 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 22:07
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Kaza saat 20.00 sıralarında Telsiz Mahallesi 72-4 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü Hakan K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RSG 50 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak, önce doğalgaz borularına ardından da binanın duvarına çarptı. Kaza nedeniyle hasar alan doğalgaz borularından gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntı sebebiyle binalarda oturanlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis kaza yerini emniyet şeridiyle kapatırken, İGDAŞ ekipleri doğalgaz akışını kesti. Kaza yapan araç, çekiciyle kaldırıldı.

Doğalgaz kaçağının oluştuğu binada yaşayan Feyzi Erdem, "Önce dubalara vuruyor ondan sonra doğalgaz borularına vuruyor. Çocuk da o sırada kapıda duruyor. Sonunda da duvara vuruyor. Araçtan indikten sonra 'bayan sürüyordu' dedi. Polisler aldı götürdü sonrasında." diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan panik ve kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak önce doğalgaz borularına ardından da bina duvarına çarptığı görülüyor. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

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