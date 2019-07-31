Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1’i ağır 2 işçi yaralanırken, işçiler ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi. Ocakta bulunan ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülen Alper Kıransoy hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Alper Kıransoy’la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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