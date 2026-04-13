Zehirli kaçış barikata tosladı: Zonguldak'ta polis aracına çarpan magandalar enselendi

Edinilen bilgilere göre, Ereğli'den Alaplı yönüne seyreden M.A. idaresindeki araç, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç, yaşanan kovalamaca sırasında polis aracına çarptı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç, Alaplı girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta sürücüsü M.A. ile yanındaki S.A. ve B.K. gözaltına alındı. Şahısların yüksek miktarda alkollü olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 3 kişi ifade işlemleri için Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.