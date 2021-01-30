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Yaşam

Zonguldak'ta tır kazası

Zonguldak'ta tırın dorsesindeki saclar yola savruldu.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 23:37 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:37
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan sacların yola savrulması sonucu yol çift yönlü trafiğe kapandı. Sacların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Olay akşam saatlerinde, Alaplı-Ereğli Karayolu yeni köprü girişinde meydana geldi. Tamer Özdemir yönetimindeki 06 VU 088 plakalı TIR'ın dorsesinde taşınan levha saclar yola savruldu. Geniş bir alana savrulan levha saclar nedeniyle trafik durdu. Alaplı Belediyesi'ne bağlı zabıta ve polis ekipleri, trafiği çift yönlü kapattı. Sacların yoldan kaldırılması için büyük çaba harcandı. Sacların yol kenarına alınmasının ardından trafik normale döndü.

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