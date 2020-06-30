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Yaşam

Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

Adana'da, ailesinin zorla evlendirmek istediği öne sürülen 19 yaşındaki genç kız, nikah işlemleri için götürüldüğü evlendirme dairesinde polis tarafından kurtarıldı.

AA30 Haziran 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:39
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Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesine nikah tarihi almak için ailesiyle gelen Ceylan Beyazkaya, buradaki görevlilere gizlice zorla evlendirilmek istendiğini söyledi.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine evlendirme dairesine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, zorla evlendirilmek istendiği iddia edilen ve gözyaşı döken Ceylan Beyazkaya'yı koruma altına aldı.

Genç kızın yakınları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Ekipler, genç kızın ve damat adayının yakınları ile damadı gözaltına alıp 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezine götürdü.

Ekiplerin soruşturması sürüyor.

Birikimini 'ateşe' attı

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