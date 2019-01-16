Zorunlu askerlik süresi 9 aya düşecek mi? Tek tip askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Tek tip askerlik son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl çıkan bedelli askerlik yasası ile birlikte askerlik süresinin kısalacağı ve profesyonel tek tip askerlik sistemin yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tek tip askerlik ile ilgili düzenlemeleri ve şartları konusunda detayları kamuyu ile paylaştı. 2019 yılı itibariyle TBMM’de en yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen askerlik süresinin kaç aya düşeceği, zorunlu askerlik sisteminin kalkıp kalmayacağı, yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak konusu oldu. Her gün Google aramalarında “Askerlik süresi 9 aya düşecek mi? Askerlik kısalıyor mu? Tek tip askerlik TBMM’de ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik sistemi kalkıyor mu?” gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bizlerde yeni askerlik sistemi “tek tip askerlik” konulu bu haberimizde tüm detayları ve yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik ile ilgili yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında netleşeceği belirtmişti. Ocak ayı içerisinde tekrar askerlik süresi ile ilgili yeni bir açıklama beklenirken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MSB TSK son dakika duyuruları ve yeni açıklamaları bu haberimizde sizler için bu haberimizde derledik.

Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. İşte askerlik süresi ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar…

Gündemin ilk sırasındaki tek tip askerlik konusunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Asgari ücret konusundan sonra Türkiye'nin gündemindeki tek tip askerlik konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi!

Hulusi Akar tek tip askerlik konusunda; şu ifadeleri kullandı: "Tek tip askerlik için çalışıyoruz, geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyoruz."

Askerlik süresine ilişkin son söz Başkan Erdoğan’ın. Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalar belirli bir doygunluğa ulaştığında Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nda değil, bazı bakanlıklarda da ele alınacak. Bazı bakanlıkların da görüşünün alınması zorunlu. Bir yasa teklifi hazırlanması gerekiyor. Askerlik süresinin kısalması için bir yasal değişikliğe ihtiyaç var. Yürürlüğe girmesi için bu teklifin Meclis'e gelip yasalaşması gerekiyor.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 22 Aralık 2018 tarihinde bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen bir soruya, "Bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" ? cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Yeni askerlik sisteminde zorunlu askerlikte sürenin kısaltılması planlanıyor. Halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik, her yükümlü için aynı sürede tamamlanacak.

Edinilen bilgilere göre, üzerinde en fazla durulan askerlik süresi seçeneği 9 ay. Eğitim seviyesine bakılmaksızın her yükümlü askerliğini 9 ayda tamamlayacak.

Bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. 3 aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğin yapılmış sayılması, seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.

Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı ifade ediliyor. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular için esneklik getirilecek. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının da görüşüne sunulacak.

Bu sürecinden ardından hazırlanacak kanun teklifi, Meclis gündemine gelecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntıları görüşüldü.

Çalışmaların sürdüğü askerlik sisteminde yapılması beklenen değişiklikte, kısa ve uzun dönem askerliğin 9 ay olması planlanıyor. Bedelli askerliğinde kalıcı hale getirilmesi planlanan sistemde yükümlüler üç aylık zorunlu temel eğitimlerinin ardından belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğini yapmış sayılacak.

Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede, yani 9 ayda tamamlanacak.

Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak.

MESLEĞE GÖRE UYGUN ZAMANDA YAPILABİLECEK

Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi.

Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.

Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.



BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

12 ay askerlik 9 aya düşecek



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek. te yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği konuşulan konular arasında yer aldığı söylenmişti.



Komutanlar askerlik süresini konuştu



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.



Tüm öneriler masaya yatırıldı



Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Kulis bilgilerine göre, toplantıda bilgileri şunlar: Henüz ne düzeyde kısalacağı belli değil. Askerlik kısalacak bunu söyleyebiliriz. İlk kez komuta kademesi tarafından bu konu masaya yatırıldı. Bugün getirilen öneriler masaya yatırıldı. Konuların başında askerliğin kısalması var. Bakan Akar daha önce askerliğin kısalması yönünde konuşmuştu. Meslek grupları için olmayanlar için de temel askerlik hizmetinin kısalması söz konusu olabilecek. 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından daha kısa bir periyotta tamamlanması üzerine konuşuluyor. Üniversite mezunları için şuan 6 aylık bir süre var.

Meslek liselerine kısa süreli askerlik için düzenleme hazırladık



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yaptığı açıklamada meslek liselilere kısa dönem askerlik hakkındaki ifadeleri heyecana yol açtı. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde “Milli Sanayi İçin Nitelikli İnsan Kaynağı” başlıklı oturumda konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapabilmelerine yönelik bir düzenleme hazırladık. Milli Savunma Bakanlığı’na sunduk. Komutanlarımız inceliyor. Hatta bizim ilk götürdüğümüz teklif daha başkaydı. 3 yıl işletmelerde sigortalı çalışsınlar, sonrasında da kısa dönem yapsınlar diye teklifte bulunmuştuk. Şimdi tüm bunlar değerlendiriliyor.”