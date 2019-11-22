Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm Zuhal Topal'la Sofrada takipçileri tarafından merak ediliyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Bugün Zuhal Topal'la Sofrada final günü. Tüm izleyiciler Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yine kıyasıya bir rekabet ekranlara gelecek. Hafta birincisinin ve 15 bin liranın sahibinin açıklanacağı bölüm izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
18–22 KASIM ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMACILARI KİMLER?
18 Kasım yarışmacıları:
PINAR AYDIN ÖZTÜRK (GELİN)
22 yaşında
1 aylık evli
Aslen Giresunlu
Şu An çalışmıyor
Ev hanımı
Soğan ve Sarımsağa dokunamıyor
Alış verişi çifter çifter yapıyor
İLKNUR ÖZTÜRK (KAYNANA)
49 yaşında
İki çocuk annesi
Aslen Afyonlu
Kendi kafisinde çalışıyor
19 Kasım yarışmacıları;
Ece Karakuş Apa (Gelin)
23 yaşında
2 yıllık evli
Sekiz aylık bebek sahibi
1 çocuk annesi
Kararlı ve hırslı
Derya Uludağ (Kaynana)
Kendisi sporcu
Ankara da ikamet ediyor
Bir hafta önce evlenmiş
Güvenlik görevlisi
Kararlı bir yapısı var
Düşüncelerini dışarıdan belli etmiyor
20 Kasım yarışmacıları
Esma Yılmaz (Gelin)
30 yaşında
5 yıllık evli
2 çocuk annesi
Aslen Sivaslı
Şah Hanım Yılmaz (Kaynana)
Aslen Sivaslı
Gelini ile arkadaş gibi
Büyük ödülü kesinlikle alacıklarını iddia ediyor
21 Kasım yarışmacıları
Ecem Kalafat (Gelin)
25 yaşında
bir yıllık evli
Aslen Hataylı
Şu an ilk bebeğine hamile
Yakın da doğum yapacak
Gülcihan Kalafat (Kaynana)
Kaynana Gülcihan Aslen Hataylı
Tabakları koklamayı takıntısı
Tabakların temizliği kokusundan anlaşıldığını düşünüyor
22 Kasım yarışmacıları
Pınar Taştaban (Gelin)
29 yaşında
9 yıllık evli
2 çocuk annesi
Aslen Erzincanlı
Heyecanlı ve masraflı
Kiraz Taştaban (Kaynana)
Aslen Sivaslı
Mağrur ve ağırbaşlı bir yapısı var
Gelinin bu işi başaracağına inanıyor
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