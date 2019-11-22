Bugün Zuhal Topal'la Sofrada final günü. Tüm izleyiciler Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yine kıyasıya bir rekabet ekranlara gelecek. Hafta birincisinin ve 15 bin liranın sahibinin açıklanacağı bölüm izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

18–22 KASIM ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMACILARI KİMLER?

18 Kasım yarışmacıları:

PINAR AYDIN ÖZTÜRK (GELİN)

22 yaşında

1 aylık evli

Aslen Giresunlu

Şu An çalışmıyor

Ev hanımı

Soğan ve Sarımsağa dokunamıyor

Alış verişi çifter çifter yapıyor

İLKNUR ÖZTÜRK (KAYNANA)

49 yaşında

İki çocuk annesi

Aslen Afyonlu

Kendi kafisinde çalışıyor

19 Kasım yarışmacıları;

Ece Karakuş Apa (Gelin)

23 yaşında

2 yıllık evli

Sekiz aylık bebek sahibi

1 çocuk annesi

Kararlı ve hırslı

Derya Uludağ (Kaynana)

Kendisi sporcu

Ankara da ikamet ediyor

Bir hafta önce evlenmiş

Güvenlik görevlisi

Kararlı bir yapısı var

Düşüncelerini dışarıdan belli etmiyor

20 Kasım yarışmacıları

Esma Yılmaz (Gelin)

30 yaşında

5 yıllık evli

2 çocuk annesi

Aslen Sivaslı

Şah Hanım Yılmaz (Kaynana)

Aslen Sivaslı

Gelini ile arkadaş gibi

Büyük ödülü kesinlikle alacıklarını iddia ediyor

21 Kasım yarışmacıları

Ecem Kalafat (Gelin)

25 yaşında

bir yıllık evli

Aslen Hataylı

Şu an ilk bebeğine hamile

Yakın da doğum yapacak

Gülcihan Kalafat (Kaynana)

Kaynana Gülcihan Aslen Hataylı

Tabakları koklamayı takıntısı

Tabakların temizliği kokusundan anlaşıldığını düşünüyor

22 Kasım yarışmacıları

Pınar Taştaban (Gelin)

29 yaşında

9 yıllık evli

2 çocuk annesi

Aslen Erzincanlı

Heyecanlı ve masraflı

Kiraz Taştaban (Kaynana)

Aslen Sivaslı

Mağrur ve ağırbaşlı bir yapısı var

Gelinin bu işi başaracağına inanıyor