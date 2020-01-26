Zümrüdüanka dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Zümrüdüanka nerede çekildi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman gibi isimler yer alıyor. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Zümrüdüanka dizisine dair tüm detaylar haberimizde..
ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NE?
Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...
OYUNCULARI KİMLER?
Serhat Demirkan Alp Navruz
Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz
Abbas Demirkan Selim Bayraktar
Saniye Arsoy Sebahat Kumaş
Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu
Adil Demirkan Umut Karadağ
Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan
Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan
Nevcihan Demirkan Elif Çakman
Meliha Kuloğlu Miray Akay
Suhandan Demirkan Pelin Abay
Latif Demirkan Barış Küçükgüler
Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler
Songül Kuloğlu Ebrar Baba
ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLDİ?
Güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici konusuyla dikkat çeken Zümrüdüanka dizisi Kapadokya’da çekiliyor.