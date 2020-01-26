26.01.2020 15:11 - Güncelleme: 26.01.2020 15:11

Zümrüdüanka dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Zümrüdüanka nerede çekildi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman gibi isimler yer alıyor. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Zümrüdüanka dizisine dair tüm detaylar haberimizde..

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NE?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...

OYUNCULARI KİMLER?

Serhat Demirkan Alp Navruz

Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz

Abbas Demirkan Selim Bayraktar

Saniye Arsoy Sebahat Kumaş

Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu

Adil Demirkan Umut Karadağ

Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan

Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan

Nevcihan Demirkan Elif Çakman

Meliha Kuloğlu Miray Akay

Suhandan Demirkan Pelin Abay

Latif Demirkan Barış Küçükgüler

Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler

Songül Kuloğlu Ebrar Baba

ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLDİ?

Güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici konusuyla dikkat çeken Zümrüdüanka dizisi Kapadokya’da çekiliyor.