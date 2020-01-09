09.01.2020 12:06 - Güncelleme: 09.01.2020 12:06

FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka'nın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Zümrüdüanka dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Zümrüdüanka dizisi nerede çekildi? Zümrüdüanka oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Zümrüdüanka dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri başlayan “Zümrüdüanka” başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak’ta FOX’ta ekranlara gelecek.





ZÜMRÜDÜANKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Zümrüdüanka dizisinin kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Ayten Uncuğlu, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Miray Akay, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Aslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.