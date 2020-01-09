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Yaşam

Zümrüdüanka dizisi nerede çekildi? Zümrüdüanka oyuncu kadrosunda kimler var?

Zümrüdüanka dizisi nerede çekildi? Zümrüdüanka oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka'nın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Zümrüdüanka dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. 25 Ocak’ta yayınlanmaya başlanacak olan Zümrüdüanka dizisinde imkânsız bir aşkın duygu yüklü hikâyesi anlatılacak. Zümrüdüanka dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09.01.2020  12:06 - Güncelleme: 09.01.2020  12:06

FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka'nın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Zümrüdüanka dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Zümrüdüanka dizisi nerede çekildi? Zümrüdüanka oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Zümrüdüanka dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri başlayan “Zümrüdüanka” başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak’ta FOX’ta ekranlara gelecek. 

ZÜMRÜDÜANKA İLK FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ


ZÜMRÜDÜANKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Zümrüdüanka dizisinin kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Ayten Uncuğlu, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Miray Akay, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Aslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.

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