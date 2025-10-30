102 yılın 47'si PKK ile mücadeleyle geçti!

Dün Cumhuriyetin 102. yılını kutladık coşkuyla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kutlama vesilesiyle verdiği mesajlarda Cumhuriyeti kuran iradenin tahayyül ettiği yerde olunduğunu, Cumhuriyeti yaşatmanın, millet iradesiyle buluşturmanın ve Türkiye'ye yönelen her türlü tehdide en güçlü şekilde karşılık vermenin önemine vurgu yaptı.

Bir diğer önemli vurgusu ise Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütünün feshi meselesiydi.

Cumhurbaşkanı sürece dair kritik ipuçları verdi dün: "Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı huzurun egemen olduğu bir Türkiye'yi azimle sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmeye kararlıyız. Her türlü imkanı kullanarak bu hassas süreci suhuletle yöneteceğiz. Birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenerek kardeşliğimizi perçinleyerek müşterek noktalara odaklanarak bu hedeflere hep beraber vasıl olacağız."

İlerleyen sürece dair benim çıkardığım sonuç şudur bu cümleden: Mevzuata dair düzenlemelerde ayrıştığımız noktalara değil ortaklaştığımız noktalara odaklanacağız, diyor Cumhurbaşkanı.

**

Cumhuriyetin 102. yılına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz ama bu zorlu sürenin neredeyse yarısını bölücü terör örgütüyle mücadeleyle harcadık. PKK'nın kuruluşu 1978. 1984 Şemdinli, Eruh baskınına kadar önce Kürt mahallesinde cinayetler işlemiş, kendine alan açmış, bir manada "mıntıka temizliği" yapmıştı terör örgütü.

Dolayısıyla nereden baksan 47 yıldır vatan topraklarını ve milletin birliğini böldürmemek için on binlerce can verdik; devlet bütçesinden 4 trilyon dolara varan paralar harcadık.

Rahmetli Özal döneminden başlayan bir çözüm arayışı hep oldu. Şu son bir yılda alınan mesafede tüm bu çabalardan damıtılan bir tecrübe var. Ve kuşkusuz Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayii ve dış politika başta olmak üzere tam bağımsızlık hedefiyle elde edilen Türkiye ekseni gerçeği var.

**

Şükür ki Terörsüz Türkiye süreci nihai hedefine doğru ilerliyor.

Mayıs ayında kendini fesheden, temmuzda silahları yakan terör örgütünün 26 Ekim'de Türkiye'den tamamen çekildiğini ilan etmesi önemli bir merhale.

PKK'nın boşalttığı mağaralara, çekildiği alanlara, teslim ettiği silahlara dair yeni bilgiler, görüntüler bekleyebiliriz artık.

Sahada işler Ankara'nın uygun gördüğü rotada ilerliyor. Terör örgütünün feshine ve tasfiyesine dair tüm süreçler ve her detay Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözetiminde ve ilgili ülkelerle eşgüdümle kurulan mekanizma sayesinde yürütülüyor.

**

Bugün iki önemli gelişme yaşanacak. İlkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul edecek. Daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz'da kabul etmişti DEM heyetini.

Diğerinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün 16. kez toplanacak ve iki oturum halinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinleyecek.

Bakan Fidan –muhtemelen- sürecin uluslararası boyutunu, ABD'nin yaklaşımını, sahadaki gelişmeleri, özellikle Suriye'de SDG entegrasyonu meselesinde son durumu, PKK'nın çekilme sürecinin izlenmesini anlatacak.

Adalet Bakanı Tunç ise feshedilen örgütle bağı kalmamış olan yani silah bırakan ve artık "eski PKK'lı" olarak adlandırılacak teröristlerin/kişilerin hukuki durumları için yapılacak düzenlemeler hakkında konuşacak. Suçlu olanla olmayanın nasıl ayrıştırılacağına yönelik hukuki düzenlemeler, yargı süreçleri, infaz yasaları, demokratikleşme adımları ve eve dönen kişilerin/teröristlerin topluma kazandırılması için yasa önerileri üzerine konuşulacaktır.

Komisyon üyelerinin soruları ve yorumları da olacaktır Bakan sunumları üzerine.

**

Sonrasında Komisyonun bir rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna yasal düzenlemeler hakkında tavsiyelerini iletmesini bekliyoruz.

Devamı Meclisin iradesi...

Ki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Meclis'in zaten yüzde 96'sını kapsayan yüksek bir temsil gücüne sahip lakin Genel Kurulda işler nasıl gider, öngörmek zor. Komisyonda toplantıların mühim kısmı kamuoyuna kapalı yapıldı. Mecliste açık yayın varken bazı partiler işi şova döker mi, üzüm yemek yerine bağcı dövmeye kalkar mı, içeride başka konuşup Mecliste şaşar mı, göreceğiz.