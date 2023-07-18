15 Temmuz diyalogları!

Dün bir dostum Safiye Çetinkaya'dan alıntı şeklinde aşağıdaki diyalogları göndermiş. Okuyunca duygulandım. Güzel bir derleme olmuş. Paylaşmak istedim.



- Zekai Paşa; "Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, onu karargâha girmeden öldür. Bu yolun sonunda şahadet var, hakkını helal et"

Ömer Halisdemir; "Hakkım helal olsun, vatan sağ olsun komutanım"

- "Neredesin darbe yaptık, gözaltına alınacaksın" diyen Semih TERZİ'ye,

"Bizde kapıya gelene sıkılmaz, neredesin söyle ben geleyim" diyen İsmail Metin TEMEL Paşa,

- Yere yatmasını söyleyen darbecilere;

"Ben asla sizin önünüzde yere yatmam. İsterseniz vurun beni" diyen bürokrat,

- O gece görevli olan asteğmen oğluna;

"O şerefsizlerin emrine uyarsan, anam babam var diye buralara bir daha gelme sakın.

Onlara karşı dik durup şehitte olsan, başımın üstünde yerin var." diyen baba,

- Genelkurmay önünde bekleyen kalabalığa;

"Abi, Genelkurmayı kurtarmamız lazım. 500 kişiyiz ve aynı anda içeri dalalım. En fazla 100 kişi şehit oluruz. Kalanlar burayı kurtarır" diyen delikanlı,

- "Alo 155 mi? Bende bir tank var, nereye çekeyim?" diyen dayı,

- "Nereye dede?" diye soranlara,

Koltuk değnekleriyle köprüye koşarken,

"Cennete" diye cevap veren dede,

- Bir polis aracından megafonla; 'Lütfen buradan ayrılmayın. Varlığınız bize güç veriyor' anonsu yapan polis,

- Jetlere "Yakıtın bitmeyecek mi ulan" diyen abi,

- "Biz buradan gidersek Millet korktu der. Millet meydanlara inmez. Bizim burada yapmamız gereken ölmektir..." diyen siyasetçi,

- Kısıklı'da "Abdülhamid'i deviriyorlar, yetişin!" diye feryat eden ve köprüde şehit olan genç,

- Köprüde polisin gitmeyin vurulursunuz uyarısına;

"Ben giderim abi... Öleceksek adam gibi ölelim" diyen adam,

- "Kelime-i Şehadet getirin gerisi kolay." diyen amca,

- Sokağa koşan gençlere; "Çıkın, eğer bugün sokağa çıkmazsak, bir daha hiç çıkamayız" diyen teyze,

- Güneydoğudan çatışmayı bırakıp namlusu soğumadan, Ankara'ya gelip şehit olan Özel Harekâtçı kahramanlar...

- Jetler dumandan kalkamasın diye buğday tarlasını yakan amca,

- On bir katlı binanın çatısına çıkarak jetlere levye atan gençler,

- Zorla ulaştığı askerdeki oğluna; "Eğer komutanların insanları vurmanı isterse önce komutanına sık. Yoksa hakkımı helal etmem sana" diyen ana,

- Tankın egzozuna atletini tıkayarak durmasını sağlayan abi,

- Köprüye koşup, yaralanan insanlara kanamadan ölmesinler diye kıyafetlerini yırtıp tampon yapan doktor,

- Motoruyla yaralıları hastaneye taşıyan kurye,

- Spiral ile tankın kapağını açan yiğit delikanlı,

- Çiğli'deki helikopterler kalkmasın diye depolarına kum dolduran pilot,

- Elindeki sopayı soranlara, "Ne yapayım evlâdım, benim de gücüm buna yetti. Ülke elden mi gitsin" diyen aksak ayağıyla koşan teyze,

İYİKİ VARSINIZ...

BU MİLLETİN GÖNLÜNDE EBEDİYEN VAR OLACAKSINIZ.

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN...