22 ayar şampiyon Galatasaray

Kazanan takımın şampiyon olacağı bir 90 dakikaydı.. Galatasaray 49 bin taraftarının desteğini arkasına alarak saldırdı. Başakşehir de bu baskıyı kırmak için reaksiyon gösterdi.

Abdullah Avcı’nın klasik taktiğiydi.. Rakibin ataklarını kendi sahasında bastırmak. Bu da ilk 15 dakikada başarılı oldu. Bu baskının sonucu Muslera hata yaptı ve kısa düşen degajında topu önünde bulan Bajiç ceza sahasına girdi. Ancak Musrela hatasını muhteşem bir kurtarışla telafi etti. Bu kez sol kanattan bindirme yapan Elia sahneye çıktı. Mariano’dan sıyrılıp penaltı noktası üzerine güzel bir orta yaptı. Bajic de güzel kafa vuruşuyla Muslera’yı avladı. Ancak Başakşehirli futbolcuların tribünleri tahrik etmelerine bir anlam veremedim. Tabii ki sevineceksin ama bunun bir dozajı olmalı.. Bir an şaşkınlık yasayan Galatasaray hemen toparlandı, oyunu rakip kaleye yıktı. Diagne müsait pozisyonda topu dışarı attı. Marcao’nun vuruşunda Mert duvar ördü. Luyindama’nın kafa şutu yandan dışarı çıktı. Tabii Kudryasov’un Luyindama’nın hatasında kaçırdığı pozisyonu unutmamak gerek.. İlk yarının son 20 dakikasını kendi sahasında kabul eden Avcı’nın ekibi, neredeyse topu Galatasaray’a verdi.. Bu sürdürülebilir değildi, riskliydi.. Aslan her an faturayı kesebilirdi..

Cim-Bom’da bu 45 dakikada ne Onyekuru etkiliydi, ne de Belhanda.. Feghouli de yakın markajda kaldı.

Terim ilk hamlesini orta sahayı güçlendirmek için yaptı. Donk’u çıkartıp Selçuk’u oyuna sürdü..

Aslan ikinci yarıya golle başladı.. Feghouli direkten dönen topunu muhteşem bir röveşata ile ağlara gönderirken skora denge getirdi, tribünleri yeniden ateşledi.. Ardından Belhanda ve Onyekuru’nun birer golü iptal oldu. Ne varki hız kesmeyen G.Saray Onyekuru ile Mert’i avladı, şampiyonluk ateşini yaktı.

2-1’den sonra her şey Galatasaray’ın istediği gibi gitti.. Tribünler şampiyonluk şarkısı söylerken, sahadaki Sarı-Kırmızılı futbolcular üçüncü gol için bastırdı.. Avcı’nın Robinho ile Adebayor’u sahaya sürmesi geç kalan bir hamleydi..

Neticede Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde hak ettiği bir şampiyonluk elde etti..

22’nci şampiyonluk Sarı-Kırmızılı camiaya hayırlı, uğurlu olsun..