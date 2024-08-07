3. Dünya Savaşı'ndaki rakibimiz belli oldu!

Yazı hayatım boyunca en çok konu edindiğim meselelerden birisi "toplumsal cinsiyet eşitliği" adı altında dayatılmaya çalışılan LGBT ve benzeri ahlak yoksunu akımlar olmuştur.

Fırsat buldukça bu sapık zihniyetin aileye, topluma, devlete, değerlere verdiği zararları dile getirmeye çalıştım.

Bu sapık zihniyet ile yapılan mücadelelerin bilfiil içinde bulunmaya özen gösterdim.

Son on yıldır toplumsal cinsiyet meselesi üzerine uyarı mahiyetinde yazdıklarımız, söylediklerimiz işte bugünlerin habercisiydi maalesef!

Yazılarımızın, uyarılarımızın, canhıraş feryatlarımızın ne kadar doğru ve haklı olduğunu ruhumuz muazzep şekilde bugünlerde yaşayarak görüyoruz.

Olimpiyatlarda yaşatılmaya çalışılanlar dikkatleri çekmeye çalıştığımız tehlikeyi somut bir şekilde gün yüzüne çıkardı.

Bütün dünyanın gözleri önünde, bütün dünya halkları ile inatlaşarak yapılan gösteriler aslında bir son değil, küresel bir savaşın başlangıcı.

Kaç gecedir İran 3. Dünya Savaşı'nı ha başlattı başlatıyor tiyatrosuyla oyalıyorlar insanları. Boşuna oyalanıyoruz. Çünkü savaş ilan edildi!

Bundan sonra dünyaya dayatılmaya çalışılan bu sapkın zihniyetin zararlarını daha fazla göreceğiz.

Aslında çoktan düğmesine basılmış bir savaşın ilanı...

Ahlaki değerlere, inanç değerlerine, manevi değerlere, insani değerlere karşı yapılan bir savaş ilanı...

Ahlaki, dini, kültürel değerlere karşı yapılan bu saldırı dalga dalga yayılarak bütün dünyayı saracak.

Dalgalar bize ulaşmaya başladı!

CHP bizi yine yanıltmadı ve logosundaki oklardan birisini PKK'nın siyasi kanadının renkleri olan mor ve yeşile boyayacaklarını söyledi.

Malum sadakta hepi topu altı tane ok var. Evirip çevirip yaya geriyorlar. Menzilsiz olduklarından karavana ekmek tekneleri.

Kalan oklardan kaç tanesini LGBT renkleriyle süsleyecekler; bekleyelim, görelim.

Hem olimpiyatlarda yaşanan garabetlerin hem ülkemizde CHP marifetiyle yapılmaya çalışılan hinliğin amacı aynı aslında:

Amaç en kutsal varlık: İnsan...

Küresel şeytani zihniyet bu amacını gerçekleştirmek için insanları fiilen öldürdüğü gibi manevi olarak da öldürüyor.

Allah'ın yaratılışını bozarak şeytanın amacını gerçekleştirmesine ön ayak oluyor.

Hatta bizzat kendisi şeytana rahmet okutuyor.

Bundan sonra bu şeytani zihniyet ile mücadele daha çok önem kazanacak.

Savaş henüz başladı.

Bizimkilerin gözlerine parmağımızı sokmak istiyoruz.

Kafalarını duvarlara çarpmak istiyoruz.

Dünyada değişiklikler oluyor.

İslam, coğrafyamızdan uzaklaşıyor.

Neden bu kadar sessizsiniz?

Körebe oyunundan bıkmadınız mı?

Allah'ın halkını, yani yaratışını bozmak şeytanın eylemidir, şeytanca bir eylemdir.

Şeytanın yaptığı şey yaradılışı/halkı bozmaktır, yani ahlaksızlıktır.

LGBT lobileri alçakça her türlü çalışmayı yaparken biz aileyi nasıl özveri ve çabadan uzak bırakabiliriz?

Medeniyetimizin ve değerlerimizin ruhuna ecnebi bir siyasi kadronun zulmüne alkış tutmakta ne?

Aileyi lokomotif sair bütün dünyalıkları vagon olarak kabul etmek zorundayız!

Benim pusatım kalemim lakin yetinmiyor her koşulda aileyi savunuyorum. Savunmak zorundayım!

Aile bizim değerler felsefemizin mazmunudur.

Sakaletleri bitmek bilmeyen CHP'lilerin LGBT ve avenelerini sahiplenmeleri boşa değil! Zira muvazzaftır.

Yazmıştım bir zamanlar, ihtimal ki artık iyice marjinal kalmış, hinlikten başka bir şeye koşulmayan, çıkmayan bir ruhun çapraşık seğirtmesi gibi, ağzını açtığında, burunları kahreden bir türün arkaik ifrazatı bu organizmalar.

Bize düşmanlık eden büyük (!) CHP'nin silah olarak sırtlandığı araç "ahlak"!

Olimpiyatlardaki hedef "ahlak"!

Olimpiyatların mihmandarı ve tasarlayıcısı bir Yahudi; Thomas Jolly. Acaba CHP'ye bu büyük(!) fikri hangi Thomas verdi diyesim geliyor!

Şeytanın, insanoğlunun yaratılışı sırasında söylediği "Senin yarattıklarının yaratılışını bozacağım." sözünü bilfiil hayata geçirme telaşındalar!

Mevzi alalım; "aile, toplum ve devlet" ortaklığında bu sapık zihniyetle başa çıkabilmek için acilen tedbirler almalıyız.